Бывший тренер вратарей "Спартака" и "Краснодара" Даниэль Тудор рассказал, где ему лучше работалось.
"Краснодар" – лучшее место, где я работал. Галицкий здорово всё организовал. Верю, что эта команда станет чемпионом России. С Федуном мы виделись, когда я впервые пришёл в команду. Иногда после матчей Федун заходил в раздевалку.
Каким он мне показался? Ничего не могу сказать. Например, с Галицким у нас всегда был контакт. Он присутствовал на тренировках, часто был с командой, иногда мы что-то обсуждали вместе. Федун тоже поддерживал команду, но Галицкий в "Краснодаре" приходил к нам чаще.
Что касается совместной работы с Томасом Цорном, то мы не особо много общались с ним. Нормальные рабочие отношения", - цитирует Тудора Бизнес-Online.
Экс-тренер "Спартака" и "Краснодара": Галицкий заходил к команде чаще, чем Федун
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