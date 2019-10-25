» » Комбаров: всегда поддерживал Глушакова, хоть и не вмешивался в конфликты

Комбаров: всегда поддерживал Глушакова, хоть и не вмешивался в конфликты

Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров рассказал о поддержке, которую он оказывал бывшему партнёру по "Спартаку" Денису Глушакову во время его конфликта с болельщиками.

"Действительно много было его личных конфликтов и ситуаций, которые ассоциировались со мной, потому что мы друзья. Я никого не бросал. Всегда был рядом, поддерживал его, хоть и не вмешивался в их конфликты. Мог посоветовать что-то, конечно. У Дениса своё мнение. Многое с ним мы обсуждали. Иногда он прислушивался, иногда — нет. Конечно, дружим с ним и после "Спартака". Вот только недавно созванивались", - цитирует Комбарова "Чемпионат.сом".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Комбаров Глушаков Спартак Ахмат Крылья Советов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

"Майнц" обыграл "Кёльн"
Д. Комбаров рассказал о финансовых условиях разрыва контракта со "Спартаком"
Экс-тренер "Спартака": Шюррле не впечатлил
Ибрагимович: что делал судья за столом VAR? Пил кофе с Мэджиком Джонсоном?
Комбаров: чемпионский "Спартак" собрал Аленичев, Каррера попал в готовую команду 7
Комбаров: всегда поддерживал Глушакова, хоть и не вмешивался в конфликты
Озил готов перейти в MLS, но надеется, что Эмери покинет "Арсенал" раньше
Ван Перси: "Арсенал" не стал лучше под руководством Эмери
Экс-тренер "Спартака" и "Краснодара": Галицкий заходил к команде чаще, чем Федун 2
Экс-тренер "Спартака": Кононов – хороший наставник, действия фанатов - ошибка 11
"Рубин" поддержал попавшего в реанимацию игрока молодёжки. И не смог забить "Уралу"
"Рубин" сыграл вничью с "Уралом" 1
Головин в стартовом составе "Монако" на матч с "Нантом" 1
Семак: в новом лимите на легионеров есть логика 1
Пике опубликовал свой номер телефона и получил 20 тыс. сообщений
Х. Мартинес стал врачом и посетил Л. Эрнандеса в больнице: лишь поменяли ноги
Почеттино: о поражении в финале Лиги чемпионов невозможно забыть
Луческу: в "Зените" только говорят о своей академии, а шансов молодежи не дают 6
Осорио сыграл 5-й матч за "Зенит". Клуб обязан будет выкупить игрока за € 7 млн 5
Сутормин назвал игрока "Зенита" с худшим чувством юмора 5
Шварценеггер назвал свою любимую футбольную команду 2
Зинченко после операции пропустит 4-5 недель
Николя Пепе стал игроком недели в Лиге Европы
Волгоградский комитет спорта обратился в РФС из-за оскорбления Слуцкого в адрес руководства "Ротора" 2
Кьеллини: Роналду похож на гиену на поле - он отличается от всех остальных 1
Турецкий тренер объяснил, почему бил юных игроков в раздевалке 2
Оглашена заявка сборной Бразилии на матчи с Аргентиной и Южной Кореей
"Рубин" - "Урал": стали известны составы команд
Созин - о Слуцком: с дебилами - перебор, они же не оскорбляют его 9
Милнер рассказал, как ван Дейк его подкалывает из-за возраста
Все новости