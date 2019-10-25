Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров рассказал о поддержке, которую он оказывал бывшему партнёру по "Спартаку" Денису Глушакову во время его конфликта с болельщиками.
"Действительно много было его личных конфликтов и ситуаций, которые ассоциировались со мной, потому что мы друзья. Я никого не бросал. Всегда был рядом, поддерживал его, хоть и не вмешивался в их конфликты. Мог посоветовать что-то, конечно. У Дениса своё мнение. Многое с ним мы обсуждали. Иногда он прислушивался, иногда — нет. Конечно, дружим с ним и после "Спартака". Вот только недавно созванивались", - цитирует Комбарова "Чемпионат.сом".
Комбаров: всегда поддерживал Глушакова, хоть и не вмешивался в конфликты
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