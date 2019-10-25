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Комбаров: чемпионский "Спартак" собрал Аленичев, Каррера попал в готовую команду

Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров заявил, что чемпионскую команду "Спартака" 2017 года создал Дмитрий Аленичев.
Фото: Евро-спорт
"Полностью согласен, что при Аленичеве "Спартак" мог стать фаворитом номер один на долгие годы. В сезон после чемпионского мы должны были опять брать золото, но на команду оказывалось сильное давление. Кому-то нужно было реализовывать свои амбиции — это была одна из причин, почему не было игры.

Это Аленичев собирал команду — либо расставался с футболистами, либо приобретал новых. Аленичев сформировал костяк, а его убрали после первого тура, когда выиграли у Тулы 4:0. Точнее, убрали-то его после той неудачи с АЕКом. Но Каррера пришёл уже в готовую команду, которая и стала чемпионом. На следующий год все футболисты остались, плюс, у конкурентов команд были проблемы. Но я опять скажу: кому-то надо было новых игроков покупать и убирать, разваливать костяк — и началась ситуация, которую все знают", - цитирует Комбарова "Чемпионат".


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Теги: Аленичев Каррера Комбаров Спартак Крылья Советов
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