Вратарь "Рубина" Юрий Дюпин прокомментировал ничью с "Уралом" (0:0).
— Игра в принципе была наша, нужно было еще чуть-чуть давления оказать, и получилось бы больше моментов создать и забить гол. "Урал" давал нам играть, и мы хорошо выходили в атаку, можно было еще агрессивнее сыграть впереди.
— Сегодня перед матчем вспоминали заслуги Льва Яшина. Вы совершили сейв в его лучших традициях. Была особая мотивация?
— Нет, все было так же, как и всегда, просто получилось сыграть хорошо, там недалеко мяч был, если бы в угол летел, тяжелее бы было.
ФК "Рубин"
Дюпин: игра с "Уралом" была наша
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