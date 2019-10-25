Дюпин: игра с "Уралом" была наша

Вратарь "Рубина" Юрий Дюпин прокомментировал ничью с "Уралом" (0:0).— Игра в принципе была наша, нужно было еще чуть-чуть давления оказать, и получилось бы больше моментов создать и забить гол. "Урал" давал нам играть, и мы хорошо выходили в атаку, можно было еще агрессивнее сыграть впереди.— Нет, все было так же, как и всегда, просто получилось сыграть хорошо, там недалеко мяч был, если бы в угол летел, тяжелее бы было.