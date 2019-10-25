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Дюпин: игра с "Уралом" была наша

Вратарь "Рубина" Юрий Дюпин прокомментировал ничью с "Уралом" (0:0).

— Игра в принципе была наша, нужно было еще чуть-чуть давления оказать, и получилось бы больше моментов создать и забить гол. "Урал" давал нам играть, и мы хорошо выходили в атаку, можно было еще агрессивнее сыграть впереди.

— Сегодня перед матчем вспоминали заслуги Льва Яшина. Вы совершили сейв в его лучших традициях. Была особая мотивация?

— Нет, все было так же, как и всегда, просто получилось сыграть хорошо, там недалеко мяч был, если бы в угол летел, тяжелее бы было.

ФК "Рубин"


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Теги: Дюпин Рубин Урал
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