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Луческу назвал главную проблему "Зенита"

Румынский тренер Мирча Луческу высказался о своей работе в "Зените", который он возглавлял с 2016 по 2017 год.

"У "Зенита" игра строится через физику, силу и борьбу. Я же хотел построить игру через тактику, через движение на поле. У руководства "Зенита" не было терпения построить настоящую команду. Деньги были, а терпения не было.

В "Зените" не дают шанса молодым игрокам. По статистике самые возрастные игроки выступают в чемпионатах Кипра, Турции и России. Они только говорят об академиях, но не придерживаются курса на воспитание молодых игроков.

Я хотел это изменить. Хотел развивать ближайший резерв в духе, что завтра они могут стать основной. Но они продолжали работать так, словно они вечные резервисты. Руководство хотело, чтобы я брал самого талантливого молодого футболиста и тут же превращал его в игрока основы. Это невозможно.

Как только я пришёл, "Зенит" продал игроков на более чем € 100 миллионов: Гарая, Халка и Витселя. Данни был травмирован, Ломбертс не в форме. Нужно было терпение, подождать ещё год, чтобы в команде выросла смена. Но они этого не сделали.

Я считаю, что есть несколько вариантов, чтобы построить конкурентоспособную команду. Во-первых, с помощью денег. Но проблема в том, что сильные футболисты будут играть, пока у тебя есть деньги.

Второй вариант – воспитать молодых игроков. В будущем можно менять по 2-3 игрока, не более. Дело в том, что игроки передают друг другу философию игры команды. В России этот вопрос хотят решить деньгами. После того как я ушёл, "Зенит" потратил более € 150 миллионов и закончил чемпионат на пятой позиции. У них не было терпения вырастить новых игроков.

Я рад, что сумел оставить свой след в истории "Зенита". Со мной они заработали больше всего очков. Я заработал с "Зенитом" 79 очков из 100, за сезон команда забила больше остальных команд.

Руководству нужно было только подождать, чтобы подросли молодые игроки. Думаю, что это произошло из-за моих отношений с президентом клуба Виталием Мутко, которого потом убрали. Это было неожиданно. Я рассчитывал 2-3 года строить команду.

У "Зенита" нет философии, стратегии, как у "Шахтёра". Это самая большая проблема клуба. Они отталкиваются от трансферов", — сказал Луческу в интервью YouTube-каналу Вацко Live.


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Теги: Луческу Зенит
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