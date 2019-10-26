Емельянов — о "Спартаке": столько денег потратили, а идут на 10-12-м месте

Полузащитник "Уфы" Данила Емельянов в интервью Sport24 заявил, что "Спартак" должен был комплектовать команду не только под еврокубки, но и под матчи российского чемпионата на не лучших полях.

https://sport24.ru/news/football/2019-10-26-yemelyanov---o-shyurrle-klass-nado-pokazyvat-ne-kogda-vse-khorosho-a-pri-lyubykh-usloviyakh



"Столько денег потратили, а идут на 10-12-м месте. Это необъяснимо. Значит, есть какие-то ошибки, и их кто-то совершает.



"Спартак" приезжал к нам, и я бы не сказал, что Шюррле что-то показал. Может, не его поле — но люди, которые приглашают таких игроков, должны понимать, что покупают не в Испанию или Германию. Играть приходится в Уфе, Екатеринбурге, Казани — в не лучших условиях, особенно ближе к зиме. Класс надо показывать не когда все хорошо, а при любых условиях.



Подбирать игроков надо как-то по-другому. Да, "Спартак" это делает под еврокубки — не как "Уфа", у которой не будет финансов, если не взращивать и не продавать молодежь. Но комплектовать команду надо, чтобы играть в Уфе и побеждать", — сказал Емельянов.