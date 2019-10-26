Экс-хавбек "Ахмата" Жаба может перейти в "Спартак"

Бывший полузащитник "Ахмата" Лео Жаба, ныне выступающий за ПАОК, может продолжить карьеру в "Спартаке". Его переход может состояться за 12 млн евро, сообщает греческое издание sport24.gr.

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21-летний Жаба начинал играть в "Сан-Паулу" и "Коринтиансе". Летом 2017 года он оказался в "Ахмате", а через год за 5 млн евро перешел в ПАОК.В составе "Ахмата" Жаба провел 25 матчей и забил 3 гола. За ПАОК бразилец отыграл 48 матчей, забив 7 мячей и сделав 11 результативных передач. В его активе 11 матчей за молодежную сборную Бразилии (U20).