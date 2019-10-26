"Тамбов" — "Уфа": стали известны стартовые составы

"Тамбов" и "Уфа" определились со стартовыми составами на матч 14-го тура РПЛ, который состоится сегодня, 26 октября, на стадионе "Мордовия Арена" в Саранске.



"Тамбов": Шелия, Рыбин, Ойеволе, Тетрашвили, Грицаенко, Осипенко, Чуперка, Килин, Обухов, Костюков, Мелкадзе.



"Уфа": Беленов, Сухов, Пуцко, Терентьев, Табидзе, Неделчару, Голубев, Карп, Тилль, Бизяк, Вомбергар.



Начало матча — в 14:00 по московскому времени.