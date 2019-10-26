Экс-главный тренер "Анжи" Магомед Адиев, всего десять дней проработавший в тренерском штабе "Ахмата", объяснил свой уход из грозненской команды.
"Это мой родной клуб, здесь долго проработал отец. В том числе главным тренером. В глубине души "Ахмат" до сих пор ассоциируется у меня с домом, уютом, теплом. Когда после неудачного старта руководство попросило помочь, просто язык не повернулся отказать. Прозвучала фраза: "Давай, Магомед, попробуем". Умом понимал — не стоит. А после первого же матча с "Уфой" окончательно убедился, что принял неправильное решение. Я хочу работать самостоятельно, но и от должности помощника по-прежнему не зарекаюсь. В зависимости от того, кто будет главным тренером.
Ну а сейчас мое появление в штабе "Ахмата" только взбудоражило общественность. На первый план вышла одна тема, дескать, почему Шалимов главный, а Адиев — второй? Это обсуждалось до матча с "Уфой", после, даже в перерыве. Постоянно шли сравнения... Я видел, что между мной и Игорем Михайловичем вбивается клин. Причем с каждым днем все нагнеталось. Это неизбежно привело бы к расколу в команде. Одна группа футболистов тянулась бы ко мне, другая — к Шалимову. Плюс нервировали разговоры, что следующим тренером "Ахмата" точно будет Адиев. Я не хочу из-за чьей-то спины становиться главным! Репутацией своей дорожу! — цитирует специалиста "СЭ".
Адиев объяснил уход из "Ахмата" спустя 10 дней работы
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