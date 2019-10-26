Бывший полузащитник "Локомотива" и "Спартака" Дмитрий Тарасов подал исковое заявление против своей бывшей супруги Оксаны.
"Спасибо за очередной подарок на день рождения! С — стабильность. Нисколько не сомневалась. Снова суд", — написала Оксана в инстаграме, разместив скрин сайта Мосгорсуда, где зарегистрировано исковое заявление футболиста. Суть претензий Тарасова пока неизвестна.
Оксана — первая супруга футболиста. В 2009 году у них родилась дочь Ангелина, а спустя два года пара распалась.
Прошлым летом суд постановил взыскать с Тарасова 7,5 млн рублей в качестве долга по алиментам. Адвокат Оксаны Сергей Жорин предположил, что Тарасов захотел оспорить сумму. "Возможно, он хочет уменьшить сумму выплат. Ясно одно — человек в данном случае руководствуется какими-то эмоциями, а не логикой и здравым смыслом", — цитирует адвоката "СтарХит".
Тарасов пребывает без клуба после ухода из "Локомотива" в июне этого года.
Тарасов подал в суд на свою бывшую жену
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