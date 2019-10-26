Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско объяснил, почему тренировочный процесс из Тарасовки в Тушино.
"У нас тут отличная инфраструктура, лучше, чем на базе. Отличная техника, шикарные поля. Здесь рядом наш стадион — кругом красно-белые цвета. Факт нахождения тут, особенно для иностранцев, важен. Ты работаешь тут, принимаешь душ тут, все в спартаковских цветах, в атмосфере", — передает слова Тедеско Sport24.
Тедеско рассказал, почему перенес тренировки "Спартака" в Тушино
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