Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин, получивший травму перед матчем 12-го тура РПЛ с "Краснодаром" (1:2), возобновил тренировки в общей группе и готовится сыграть с "Локомотивом". Об этом сообщил главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско на предматчевой пресс-конференции.
"Все готовы играть. Роман Зобнин вернулся в группу на этой неделе, провел 2-3 тренировки. Так что мы готовы. Физическое состояние команды хорошее", — передает слова Тедеско Sport24.
Тедеско не раскрыл, сыграет ли команда в три центральных защитника с возвращением после дисквалификации Георгия Джикии. "Джикия вернулся. Он наш капитан и сыграет завтра. Илья Кутепов и Самюэль Жиго сыграли хорошо в прошлом матче. Но это была лишь одна игра. Пока не могу сказать, какой будет выбор, — у нас три прекрасных центральных защитника. Отталкиваться будем от соперника, от задач", — добавил тренер.
Матч 14-го тура Премьер-лиги "Локомотив" — "Спартак" состоится 27 октября на "РЖД Арене".
Зобнин готов помочь "Спартаку" в матче с "Локомотивом"
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