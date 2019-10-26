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Тедеско: приму, если "Спартак" не купит новичков

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско в преддверии матча с "Локомотивом" рассказал, достаточно ли исполнителей в команде, понимающих и принимающих тот футбол, что он хочет видеть.
Фото: официальный сайт ФК "Спартак"
"Надеюсь, все футболисты понимают наши идеи. После двух недель работы могу сказать, что команда открыта — парни впитывают все знания, хотят узнавать что-то новое. Времени пока было мало, чтобы охватить весь спектр задач, над которыми мы работаем. Уделяем внимание самым важным моментам и темам, касающимся непосредственно нашего соперника. Наша цель — чтобы все были готовы, чтобы мы могли рассчитывать на каждого. Я общаюсь с игроками как в группе, так и один на один. Во время тренировки могу остановить упражнение и спросить мнение ребят. Обратная связь у нас постоянная.

Когда мне поступило предложение возглавить "Спартак", я мог бы сказать "нет". Но я сказал "да". Я пришел сюда, потому что мне нравится набор игроков, имеющихся в команде. Я доверяю этим парням, этой команде. В прошлом матче у нас играли молодые парни: Айртон, Умяров, Тиль, Крал… Верю, что рост этих ребят неизбежен. Мы постараемся работать с ними, повышать их мастерство. Если в один день президент скажет: "У нас нет возможности приобрести игрока на усиление", я отвечу: "ОК, нет проблем".

Работаю ли я с прицелом на следующий сезон? Этого нет в моей голове. Все мысли у меня только о том, как вывести команду из сложившейся ситуации. Если "Спартак" на таком месте — значит, он того заслуживает. Таблица никогда не врет. Возможно, это случилось, потому что в последние несколько недель команда не показала нужной игры. Так что все мысли только об исправлении ситуации", — передает слова Тедеско Sport24.

Матч 14-го тура Премьер-лиги "Локомотив" — "Спартак" состоится 27 октября на "РЖД Арене".


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Теги: Тедеско Спартак
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