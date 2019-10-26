Тедеско: приму, если "Спартак" не купит новичков

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско в преддверии матча с "Локомотивом" рассказал, достаточно ли исполнителей в команде, понимающих и принимающих тот футбол, что он хочет видеть.

Фото: официальный сайт ФК "Спартак"