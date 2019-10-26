"Зенит" выполнил условие для обязательного выкупа Осорио

"Зенит" выполнил все условия обязательного выкупа защитника Йордана Осорио.Петербургский клуб арендовал венесуэльца у "Порту" за 1 млн евро, арендное соглашение предусматривает обязательство выкупа футболиста за 7 млн евро, если он проведет за команду не менее пяти матчей. Последний из них Осорио провел в Лиге чемпионов против "Лейпцига". "Порту" принадлежат только 50% прав на игрока, поэтому португальский клуб получит половину суммы.Осорио провел 3 матча за "Зенит" в Лиге чемпионов, 1 — в РПЛ и 1 — в Кубке России.