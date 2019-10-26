» » Тедеско: непросто сразу ввести 4-5 игроков в стартовый состав, но я смотрю за всеми

Тедеско: непросто сразу ввести 4-5 игроков в стартовый состав, но я смотрю за всеми

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал, о чем беседовал с Виктором Булатовым, возглавляющим "Спартак-2", прокомментировал возможное появление в команде футболистов из резерва и признался, что ему больше нравятся техничные игроки, чем выносливые.

"На прошлой неделе мы поговорили с Виктором, установили хорошие отношения. В Штутгарте и Хоффенхайме я работал с молодежью, мне нравится это делать. Виктор работает с ней в "Спартаке". Он как главный тренер "Спартака-2" находится в своей команде, знает состояние каждого и может посоветовать, кого привлечь к тренировкам с основой на неделе. Я могу позвонить Виктору и спросить про Глушенкова, а он ответит: "Не советую, он был плох на этой неделе, лучше возьми вот этого игрока". Это просто пример рабочих отношений. Я видел в деле Руденко, Игнатова, Глушенкова. Но непросто сразу ввести 4-5 игроков в стартовый состав, но я смотрю за всеми.

Говорите, в игре с "Рубином" я часто был недоволен Рассказовым? Кстати, да, Рассказов — еще один молодой игрок, которого я забыл назвать. Он 1997 года рождения. В игре с "Рубином" я просил его все время быть выше. Возможно, ему немного не хватало атакующих действий. Когда Жиго или Кутепов владели мячом и пасовали Рассказову, его сразу накрывал вингер соперника. С Колей мы работаем, разговариваем.

Я больше ценю техничных игроков, чем выносливых. Мне нравится, когда игрок может открыться в нужном месте, обработать мяч. Но нужен баланс: если команда у тебя хорошо оснащена технически, а ты играешь против команды, проповедующей силовой футбол, то можно 80% времени владеть мячом и пропустить потом со штрафного. Так что нужно соблюдать баланс, тем более, что в России много техничных футболистов", — передает слова Тедеско Sport24.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Тедеско Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Валенсия" следит за Федором Чаловым 3
Евсеев: наверное, нас чуть-чуть опустили на землю
"Манчестер Сити" со счетом 3:0 обыграл "Астон Виллу"
Полузащитник "Челси" Канте не поможет своей команде в матче с "Бернли"
"Ахмат" - "Арсенал": стали известны стартовые составы
"Тамбов" ставит рекорды после увольнения Григоряна. "Уфа" разбита в Саранске
"Тамбов" уверенно переиграл "Уфу" в матче 14-го тура РПЛ 5
Тедеско: непросто сразу ввести 4-5 игроков в стартовый состав, но я смотрю за всеми
"Зенит" выполнил условие для обязательного выкупа Осорио 2
Савин посетит матч "Крылья Советов" — "Зенит"
Тедеско: приму, если "Спартак" не купит новичков 16
"Ротор" может уволить главного тренера
Зобнин готов помочь "Спартаку" в матче с "Локомотивом" 1
Тедеско рассказал, почему перенес тренировки "Спартака" в Тушино 8
Форвард "Витесса" рассказал о драке с партнером, который послал Слуцкого на тренировке
Месси: я бы хотел стать чемпионом мира, но ради этого ничего не поменял бы в карьере 3
Слуцкий назвал руководство «Ротора» дебилами. Они в ответ пишут жалобы в РФС 9
Шевченко назвал состав сборной Украины на матч отбора Евро-2020 с Сербией
Тарасов подал в суд на свою бывшую жену 2
Адиев объяснил уход из "Ахмата" спустя 10 дней работы 3
"Тамбов" — "Уфа": стали известны стартовые составы 1
Баринов: готов ли принять предложение "Уотфорда" или "Брайтона"? Почему бы и нет 2
Фанаты "Суонси" перед дерби с "Кардиффом" напечатали посадочные талоны на имя погибшего Салы
"Молодежка" "Арсенала" победила "Ахмат" в матче с массовой дракой
"Локомотив" показал, что осталось за кадром матча с "Ювентусом" (видео)
Экс-хавбек "Ахмата" Жаба может перейти в "Спартак" 27
В Грозном произошла массовая драка футболистов молодежных команд "Ахмата" и "Арсенала" 5
"Ювентус" может инвестировать в трансфер Мбаппе € 380 млн 4
«Аленичев собрал чемпионскую команду, Каррера пришёл уже в готовую». Комбаров – о «Спартаке», Хабибе и Сталине 9
4 игрока "Челси" не смогут сыграть с "Бернли"
Все новости