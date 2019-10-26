Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал, о чем беседовал с Виктором Булатовым, возглавляющим "Спартак-2", прокомментировал возможное появление в команде футболистов из резерва и признался, что ему больше нравятся техничные игроки, чем выносливые.
"На прошлой неделе мы поговорили с Виктором, установили хорошие отношения. В Штутгарте и Хоффенхайме я работал с молодежью, мне нравится это делать. Виктор работает с ней в "Спартаке". Он как главный тренер "Спартака-2" находится в своей команде, знает состояние каждого и может посоветовать, кого привлечь к тренировкам с основой на неделе. Я могу позвонить Виктору и спросить про Глушенкова, а он ответит: "Не советую, он был плох на этой неделе, лучше возьми вот этого игрока". Это просто пример рабочих отношений. Я видел в деле Руденко, Игнатова, Глушенкова. Но непросто сразу ввести 4-5 игроков в стартовый состав, но я смотрю за всеми.
Говорите, в игре с "Рубином" я часто был недоволен Рассказовым? Кстати, да, Рассказов — еще один молодой игрок, которого я забыл назвать. Он 1997 года рождения. В игре с "Рубином" я просил его все время быть выше. Возможно, ему немного не хватало атакующих действий. Когда Жиго или Кутепов владели мячом и пасовали Рассказову, его сразу накрывал вингер соперника. С Колей мы работаем, разговариваем.
Я больше ценю техничных игроков, чем выносливых. Мне нравится, когда игрок может открыться в нужном месте, обработать мяч. Но нужен баланс: если команда у тебя хорошо оснащена технически, а ты играешь против команды, проповедующей силовой футбол, то можно 80% времени владеть мячом и пропустить потом со штрафного. Так что нужно соблюдать баланс, тем более, что в России много техничных футболистов", — передает слова Тедеско Sport24.
Тедеско: непросто сразу ввести 4-5 игроков в стартовый состав, но я смотрю за всеми
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