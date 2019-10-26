» » Евсеев: наверное, нас чуть-чуть опустили на землю

Евсеев: наверное, нас чуть-чуть опустили на землю

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев в эфире телеканала "Матч премьер" прокомментировал поражение от "Тамбова" со счетом 0:3.

"Раз проиграли 0:3, значит, все у нас не получилось. Хотя до пропущенного гола владели мячом. Соперник нас наказал после первого выхода на нашу половину поля. Наверное, нас чуть-чуть опустили на землю. А то предыдущие результаты немного приподняли команду. Может, этот урок будет для нас полезен", - сказал Евсеев.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Евсеев Уфа Тамбов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Валенсия" следит за Федором Чаловым 3
Евсеев: наверное, нас чуть-чуть опустили на землю
"Манчестер Сити" со счетом 3:0 обыграл "Астон Виллу"
Полузащитник "Челси" Канте не поможет своей команде в матче с "Бернли"
"Ахмат" - "Арсенал": стали известны стартовые составы
"Тамбов" ставит рекорды после увольнения Григоряна. "Уфа" разбита в Саранске
"Тамбов" уверенно переиграл "Уфу" в матче 14-го тура РПЛ 5
Тедеско: непросто сразу ввести 4-5 игроков в стартовый состав, но я смотрю за всеми
"Зенит" выполнил условие для обязательного выкупа Осорио 2
Савин посетит матч "Крылья Советов" — "Зенит"
Тедеско: приму, если "Спартак" не купит новичков 16
"Ротор" может уволить главного тренера
Зобнин готов помочь "Спартаку" в матче с "Локомотивом" 1
Тедеско рассказал, почему перенес тренировки "Спартака" в Тушино 8
Форвард "Витесса" рассказал о драке с партнером, который послал Слуцкого на тренировке
Месси: я бы хотел стать чемпионом мира, но ради этого ничего не поменял бы в карьере 3
Слуцкий назвал руководство «Ротора» дебилами. Они в ответ пишут жалобы в РФС 9
Шевченко назвал состав сборной Украины на матч отбора Евро-2020 с Сербией
Тарасов подал в суд на свою бывшую жену 2
Адиев объяснил уход из "Ахмата" спустя 10 дней работы 3
"Тамбов" — "Уфа": стали известны стартовые составы 1
Баринов: готов ли принять предложение "Уотфорда" или "Брайтона"? Почему бы и нет 2
Фанаты "Суонси" перед дерби с "Кардиффом" напечатали посадочные талоны на имя погибшего Салы
"Молодежка" "Арсенала" победила "Ахмат" в матче с массовой дракой
"Локомотив" показал, что осталось за кадром матча с "Ювентусом" (видео)
Экс-хавбек "Ахмата" Жаба может перейти в "Спартак" 27
В Грозном произошла массовая драка футболистов молодежных команд "Ахмата" и "Арсенала" 5
"Ювентус" может инвестировать в трансфер Мбаппе € 380 млн 4
«Аленичев собрал чемпионскую команду, Каррера пришёл уже в готовую». Комбаров – о «Спартаке», Хабибе и Сталине 9
4 игрока "Челси" не смогут сыграть с "Бернли"
Все новости