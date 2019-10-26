Евсеев: наверное, нас чуть-чуть опустили на землю

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев в эфире телеканала "Матч премьер" прокомментировал поражение от "Тамбова" со счетом 0:3.



"Раз проиграли 0:3, значит, все у нас не получилось. Хотя до пропущенного гола владели мячом. Соперник нас наказал после первого выхода на нашу половину поля. Наверное, нас чуть-чуть опустили на землю. А то предыдущие результаты немного приподняли команду. Может, этот урок будет для нас полезен", - сказал Евсеев.