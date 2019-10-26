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Соколов – о покере молодёжке «Зенита»: случайно так получалось

19-летний полузащитник молодёжного состава «Крыльев Советов» Бахадур Соколов, забивший 4 мяча в матче против «Зенита» (5:1), рассказал об успешной для себя игре о своей позиции на поле.
Фото: Rusfootball.info
– Впервые забил 4 гола за игру?

– Раньше по молодости, лет 5 назад, бывало пару раз. Я тогда ещё нападающего играл, там начинал. Конечно, это командная работа, без партнёров ничего бы не получилось. Один мне вообще на пустые выкатили, два раза вывели 1 на 1. Кому посвящаю голы? Своей семье, это они отдали меня в футбол, всё благодаря им.

– Чувствуете, за последние туров 5 команда сильно прибавила?

– Конечно, на тренировках нарабатываем всякие тактики, стали как одна семья, можно сказать.

– Молодёжная команда играет по той же системе, что основная, или есть различия?

– Не знаю, у каждого тренера своя схема и тактика.

– Не сожалеете, что вас рано заменили? Хотелось же забить пятый?

– Нет, сам попросил замену, потому что устал.

– Что чувствует человек, когда забивает первый, второй, третий, а тут и четвёртый…

– Да ничего, обычное чувство. Конечно, рад. Продолжал так же играть, само собой всё получилось.

– Партнёры подкалывали в раздевалке?

– Нет, просто все поздравили, тренер поздравил.

– Кто импонирует тебе в мировом футболе?

– Раньше, когда Роналдиньо играл, был моим любимым игроком, а сейчас такого нет. Но финты, как он, редко делаю, это не моё.

– У тебя позиция блуждающего форварда?

– Нет, я крайний защитник, играющий по всей бровке. Откуда 4 гола? Просто случайно так получалось, бежал вперёд и мне отдавали.

– Три матча подряд забивать случайно, наверное, нельзя, тем более играя латераля…

– Не знаю, случайно (смеётся).

– Получается, ты вместо Анюкова или Комбарова можешь сыграть?

– Как получится.

– Руководство говорит, что может и дадут шанс поработать с основой. Готов к переходу на новый уровень?

– Конечно готов, но я сейчас об этом ничего не знаю, – передаёт слова футболиста корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.


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Теги: Крылья Советов Зенит
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