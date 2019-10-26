Соколов – о покере молодёжке «Зенита»: случайно так получалось

19-летний полузащитник молодёжного состава «Крыльев Советов» Бахадур Соколов, забивший 4 мяча в матче против «Зенита» (5:1), рассказал об успешной для себя игре о своей позиции на поле.



Фото: Rusfootball.info

– Впервые забил 4 гола за игру?



– Раньше по молодости, лет 5 назад, бывало пару раз. Я тогда ещё нападающего играл, там начинал. Конечно, это командная работа, без партнёров ничего бы не получилось. Один мне вообще на пустые выкатили, два раза вывели 1 на 1. Кому посвящаю голы? Своей семье, это они отдали меня в футбол, всё благодаря им.



– Чувствуете, за последние туров 5 команда сильно прибавила?



– Конечно, на тренировках нарабатываем всякие тактики, стали как одна семья, можно сказать.



– Молодёжная команда играет по той же системе, что основная, или есть различия?



– Не знаю, у каждого тренера своя схема и тактика.



– Не сожалеете, что вас рано заменили? Хотелось же забить пятый?



– Нет, сам попросил замену, потому что устал.



– Что чувствует человек, когда забивает первый, второй, третий, а тут и четвёртый…



– Да ничего, обычное чувство. Конечно, рад. Продолжал так же играть, само собой всё получилось.



– Партнёры подкалывали в раздевалке?



– Нет, просто все поздравили, тренер поздравил.



– Кто импонирует тебе в мировом футболе?



– Раньше, когда Роналдиньо играл, был моим любимым игроком, а сейчас такого нет. Но финты, как он, редко делаю, это не моё.



– У тебя позиция блуждающего форварда?



– Нет, я крайний защитник, играющий по всей бровке. Откуда 4 гола? Просто случайно так получалось, бежал вперёд и мне отдавали.



– Три матча подряд забивать случайно, наверное, нельзя, тем более играя латераля…



– Не знаю, случайно (смеётся).



– Получается, ты вместо Анюкова или Комбарова можешь сыграть?



– Как получится.



– Руководство говорит, что может и дадут шанс поработать с основой. Готов к переходу на новый уровень?



– Конечно готов, но я сейчас об этом ничего не знаю, – передаёт слова футболиста корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.