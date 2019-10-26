Газизов: футболисты решили, что не будут общаться с прессой, пока не исправят ситуацию

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов после поражения от "Тамбова" (0:3) в матче 14-го тура РПЛ отметил, что команда провела не лучшую игру.
"В отдельно взятой игре все бывает. Сегодня, если быть честным, играли не лучшим образом. "Тамбов" был лучше, больше хотел победить и использовал свои моменты. Мы будем делать выводы. Надеюсь, что эта игра даст нам пищу для размышлений. Лучше один раз получить по шапке, сделать выводы и двигаться дальше. Бывают игры, когда ничего не получается. Сегодня была одна из них", - цитирует Газизова Sport24.ru.
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