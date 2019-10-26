Адьям Кузяев, отец полузащитника "Зенита" Далера Кузяева, отметил, что игрок набрал форму и хочет вернуться в основной состав петербургского клуба.
"Сейчас наша основная цель — вернуться в основной состав, Далер набрал форму. Пока не думаем о продлении контракта, разговаривать будем в декабре. С Рибалтой был предварительный разговор, но пока никакой конкретики нет. Хотелось бы продолжить выступать за "Зенит". Сейчас никаких переговоров с другими клубами мы не ведём, Далер — игрок питерского клуба", - цитирует Кузяева-старшего "Чемпионат.сом".
Отец Кузяева: пока не думаем о продлении контракта
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