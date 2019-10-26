Полузащитник "Тамбова" Валерий Чуперка был удален во встрече 14-го тура РПЛ с "Уфой" (3:0). Футболист заработал два предупреждения на 82-й и 84-й минутах.
Ранее Чуперка получал красные карточки в матчах против "Оренбурга" (5-й тур) и ЦСКА (9-й тур).
Таким образом он установил антирекорд чемпионата России, став первым игроком, который заработал три удаления за 14 туров. Чуперка превзошел по этому показателю полузащитника "Крыльев Советов" Александра Гацкана, который в сезоне-2016/17, выступая за "Ростов", получил три красные за 15 туров.
Sport24.ru
Чуперка заработал 3 удаления за 14 туров. Это антирекорд РПЛ
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