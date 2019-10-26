В матче 14-го тура чемпионата России "Ростов" на своем поле одержал победу над "Сочи" - 2:0.
Чемпионат России
14 тур
Гол: Еременко, 41, Набиуллин, 79 (авто.)
"Ростов": Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Хаджикадунич, Байрамян (Зайнутдинов, 65), Еременко, Норманн (Глебов, 86), Попов, Ионов (Саплинов, 73), Шомуродов.
"Сочи": Джанаев, Юрганов, Калугин, Мевля, Набиуллин, Померко, Бурмистров (Бахтияров, 86), Цаллагов (Полоз, 76), Нобоа, Мостовой, Заболотный (Карапетян, 71).
Предупреждения: Попов, 88
"Ростов" одержал уверенную победу над "Сочи"
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