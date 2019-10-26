Карпин: первый тайм с "Сочи" понравился, второй - абсолютно нет

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в эфире "Матч премьер" прокомментировал победу над "Сочи" (2:0).



"Не сказал бы, что на встречных курсах была игра в первом тайме. У наших ворот особо и моментов не возникало, был один удар и тот выше. Все, что я помню. Первый тайм у нас получился практически идеальным с точки зрения обороны и прессинга. Если первый тайм понравился, то второй абсолютно нет", - сказал Карпин.