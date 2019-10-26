Карпин: со "Спартаком" будет ротация состава

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после матча 14-го тура премьер-лиги с "Сочи" (2:0) заявил, что не будет делать никакой особой ставки на кубковую игру со "Спартаком".— Это ему по силам.— Чего тут комментировать? Тренируется, набирает форму.— Если ничего не случится, на этой неделе начнет работать в общей группе. К "Спартаку", наверное, готов не будет, а к "Краснодару" может и подойти.— Да, будет. Какая именно — я, разумеется, не скажу.— Лично у меня по игре в Питере меньше всего было претензий к Бабурину. Ну не спас, но это просто мог спасти, а не обязан был. Вопросы к тем, кто позволял бить из таких позиций.— Да нет, вратари они такие. Пришиблены игрой в Питере были все, и именно поэтому вышел тот же состав, чтобы у всех был шанс реабилитироваться.— Будем готовиться как к очередной игре, никакой особой ставки. Как любой матч, будем пытаться выиграть. Получится или нет — это уже другой вопрос.