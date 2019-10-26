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Карпин: со "Спартаком" будет ротация состава

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после матча 14-го тура премьер-лиги с "Сочи" (2:0) заявил, что не будет делать никакой особой ставки на кубковую игру со "Спартаком".

— Может ли Еременко догнать Шомуродова в гонке бомбарадиров?

— Это ему по силам.

— Какие впечатления от тренировок Мамаева?

— Чего тут комментировать? Тренируется, набирает форму.

— Когда ждать возвращение Сигурдссона?

— Если ничего не случится, на этой неделе начнет работать в общей группе. К "Спартаку", наверное, готов не будет, а к "Краснодару" может и подойти.

— Какая-то ротация будет в кубковой игре со "Спартаком"?

— Да, будет. Какая именно — я, разумеется, не скажу.

— Вы не опасались выставлять сегодня Бабурина после шести пропущенных?

— Лично у меня по игре в Питере меньше всего было претензий к Бабурину. Ну не спас, но это просто мог спасти, а не обязан был. Вопросы к тем, кто позволял бить из таких позиций.

— Ну психологически не опасались за него?

— Да нет, вратари они такие. Пришиблены игрой в Питере были все, и именно поэтому вышел тот же состав, чтобы у всех был шанс реабилитироваться.

— На игру со "Спартаком" будет какая-то особая ставка?

— Будем готовиться как к очередной игре, никакой особой ставки. Как любой матч, будем пытаться выиграть. Получится или нет — это уже другой вопрос.

"СЭ"


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Теги: Карпин Ростов Спартак
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