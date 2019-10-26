Точилин: могли не только сравнять счет, но и выиграть

Главный тренер "Сочи" Александр Точилин прокомментировал поражение от "Ростова".— Для нас игра сложилась из двух разных таймов. В первом тайме мы уступили хозяевам, гол "Ростова" вытекал из происходившего на поле. Во втором удалось выровнять игру и в начале тайма даже играли с преимуществом. Могли не только сравнять счет, но и выйти вперед, однако в реализации не преуспели. Курьезный гол поставил точку в матче, хотя ребята до конца старались переломить игру.— Все в совокупности. Положение в турнирной таблице давит на команду, и это переносится на игру. Игроки квалифицированные и такие моменты должны реализовывать.— В основном "Ростов" выиграл из-за наших ошибок. Наверное использование этих ошибок и есть определенный класс.— Это его надо спросить. С тренерской точки зрения он проигрывает конкуренцию.