Главный тренер "Сочи" Александр Точилин прокомментировал поражение от "Ростова".
— Для нас игра сложилась из двух разных таймов. В первом тайме мы уступили хозяевам, гол "Ростова" вытекал из происходившего на поле. Во втором удалось выровнять игру и в начале тайма даже играли с преимуществом. Могли не только сравнять счет, но и выйти вперед, однако в реализации не преуспели. Курьезный гол поставил точку в матче, хотя ребята до конца старались переломить игру.
— Почему плохо с реализацией?
— Все в совокупности. Положение в турнирной таблице давит на команду, и это переносится на игру. Игроки квалифицированные и такие моменты должны реализовывать.
— Можно сказать, что "Ростов" выиграл на классе?
— В основном "Ростов" выиграл из-за наших ошибок. Наверное использование этих ошибок и есть определенный класс.
— Что происходит с Полозом?
— Это его надо спросить. С тренерской точки зрения он проигрывает конкуренцию.
"СЭ"
Точилин: могли не только сравнять счет, но и выиграть
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