Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко прокомментировал поражение команды в матче против "Ростова" (0:2) в 14-м туре РПЛ.
"Я бы не сказал, что сегодня "Сочи" показал максимум. Надо реализовывать свои моменты, их было много сегодня, не знаю почему, но мяч как-то не хотел идти. Разные отрезки были, начали хорошо, потом отпустили игру, стало много брака при передачах. Во втором тайме завладели инициативой, и моментов было очень много", - приводит слова Рубашко ТАСС.
Генеральный директор "Сочи": надо реализовывать свои моменты
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