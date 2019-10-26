Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц прокомментировал победу команды в матче против "Сочи" (2:0) в рамках 14-го тура чемпионата России.
"От лица всей команды и от себя лично я благодарю наших болельщиков за поддержку во время сегодняшнего матча. С Победой!!! Нам очень нужна Ваша поддержка. Мы — одна команда, наша сила в единстве. Мы — "Ростов", - приводит слова Арутюнянца пресс-служба клуба.
Президент "Ростова": благодарю наших болельщиков за поддержку во время матча с "Сочи"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»