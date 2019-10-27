ЦСКА встречается с «Динамо». Онлайн столичного дерби

Сегодня 42 года исполняется Иржи Ярошику, который за два сезона в #ЦСКА успел стать одним из любимцев армейских болельщиков. С днём рождения! pic.twitter.com/UFTDTwfo3Q — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 27, 2019

Матч начался! Поехали!Присоединяемся к поздравлениям!Пока ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В случае победы есть шанс вплотную приблизиться к лидерам. Но сперва нужно побеждать, что будет сделать непросто.ЦСКА в пяти последних матчах тоже одержал лишь одну победу, победив в РПЛ «Урал». После этого у команды была серия из четырёх неудач в Лиге Европы и РПЛ. В чемпионате России ЦСКА упустил победу над «Уфой», а вместе с этим и лишился возможности догнать лидеров.«Динамо» уже сменило главного тренера. Дмитрий Хохлов подал в отставку после поражения от «Оренбурга». Пока и.о. главного тренера — Кирилл Новиков, сын Юрия Новикова. По всей видимости, он останется на этом посту до зимы. В принципе, менять его особо и не на кого. Если уж не брать в расчёт варианты вроде Массимо Карреры. Новиков попал в крайне сложную ситуацию, надо спасать «Динамо». С таким составом нахождение среди аутсайдеров – шок и позор.Про «Динамо» красноречиво говорит ужасное выступление в РПЛ. Столичный клуб занимает предпоследнее место в турнирной таблице, набрав всего 11 очков. Пока от спасительного 12-го места — всего 3 очка. Но всё равно ситуация крайне неприятная.[/center]