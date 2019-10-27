» » ЦСКА встречается с «Динамо». Онлайн столичного дерби

ЦСКА встречается с «Динамо». Онлайн столичного дерби

Сегодня состоятся сразу два столичных дерби! ЦСКА встречается на «ВЭБ Арене» с «Динамо». Обеим командам сейчас очки нужны, как воздух.
1. Матч начался! Поехали!

16:10. Присоединяемся к поздравлениям!


16:07. Пока ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В случае победы есть шанс вплотную приблизиться к лидерам. Но сперва нужно побеждать, что будет сделать непросто.

16:05. ЦСКА в пяти последних матчах тоже одержал лишь одну победу, победив в РПЛ «Урал». После этого у команды была серия из четырёх неудач в Лиге Европы и РПЛ. В чемпионате России ЦСКА упустил победу над «Уфой», а вместе с этим и лишился возможности догнать лидеров.

16:02. «Динамо» уже сменило главного тренера. Дмитрий Хохлов подал в отставку после поражения от «Оренбурга». Пока и.о. главного тренера — Кирилл Новиков, сын Юрия Новикова. По всей видимости, он останется на этом посту до зимы. В принципе, менять его особо и не на кого. Если уж не брать в расчёт варианты вроде Массимо Карреры. Новиков попал в крайне сложную ситуацию, надо спасать «Динамо». С таким составом нахождение среди аутсайдеров – шок и позор.

16:00. Про «Динамо» красноречиво говорит ужасное выступление в РПЛ. Столичный клуб занимает предпоследнее место в турнирной таблице, набрав всего 11 очков. Пока от спасительного 12-го места — всего 3 очка. Но всё равно ситуация крайне неприятная.[/center]


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Автор:
Теги: ЦСКА Динамо
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

"Сельта" в меньшинстве проиграла "Реалу Сосьедад"
Центральный матч тура уже скоро. Команды объявили составы 6
"Крылья Советов" проиграли "Зениту". Забили Жирков и Дзюба 8
ЦСКА встречается с «Динамо». Онлайн столичного дерби 1
"Зенит" со счетом 2:0 обыграл "Крылья Советов" 23
ЦСКА - "Динамо": стартовые составы 7
"Локомотив" и "Спартак" назвали стартовые составы 9
Карпин опубликовал фото с беременной женой: вдул так вдул 10
"Ротор" одержал победу над "Текстильщиком"
Поддубский: вдвойне приятно, что крупная победа, и что сыграли на ноль
Гюндоган: Стерлинг может стать лучшим атакующим игроком в мире
Широков: если честно, был шокирован, увидев первый тайм "Спартака" с "Рубином"
Защитник "Вулверхэмптона" получил серьезную травму на тренировке
Шильденфельд: Кокорин самый талантливый из тех, с кем играл в "Динамо" 1
Денис Попов: шансы ЦСКА и "Динамо" в дерби – 50 на 50 1
Месси назвал Роналдо лучшим нападающим в мире 3
"Чертаново" обыграло "Енисей" в 20-м туре первенства ФНЛ
Дзюба остался в запасе "Зенита" на матч с "Крыльями Советов" 5
Клопп рассказал о мотивации "Тоттенхэма" в матче с "Ливерпулем"
Сигурдссон: футбол - это 90 минут игры, остальное отходит на второй план 1
Шильденфельд: помню Смолова молодым - у него была хорошая техника
Шильденфельд: уровень сборной России все время растет 2
Тренер "Бернли": "Челси" - хорошая команда, она в отличной форме
"Атлетико" пропустил 1 гол за 8 матчей. Облак отбил 18 из 19 ударов в створ 1
Овчинников: Карпов обладает качествами, присущими топ-защитникам 3
Овчинников: сезон складывается для ЦСКА хорошо 10
"Зенит" сыграет с "Крыльями Советов" в белой форме
"Спартак-2" потерпел разгромное поражение в Хабаровске 4
"Ростов" организует поездку болельщиков на матч с "Краснодаром"
Президент "Ростова": благодарю наших болельщиков за поддержку во время матча с "Сочи"
Все новости