Стали известны составы "Крыльев Советов" и "Зенита" на матч 14-го тура чемпионата России.
"Крылья Советов": Рыжиков, Комбаров, Полуяхтов, Чернов, Карпов, Гацкан, Зиньковский, Мияйлович, Антон, Канунников, Соболев.
Запасные: Овсянников, Бурлак, Чичерин, Лысцов, Тимофеев, Кабутов, Терехов, Киселев, Смирнов, Гынсарь, Голенков, Радонич.
"Зенит": Кержаков, Иванович, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Жирков, Оздоев, Кузяев, Барриос, Азмун, Дриусси.
Запасные: Лунев, Васютин, Смольников, Прозин, Осорио, Шатов, Ерохин, Сутормин, Мак, Краневиттер, Дзюба.
Дзюба остался в запасе "Зенита" на матч с "Крыльями Советов"
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