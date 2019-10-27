"Крылья Советов" проиграли "Зениту". Забили Жирков и Дзюба

Чемпионат России, 14 тур





Гол: "Крылья Советов" - "Зенит" 0:1Гол: Жирков , 28, Дзюба

50' | Azmoun goes for one from the half way line, and isn't that far away either ?



? https://t.co/f2U0S6gSHU



0-1 | #KryliaZenit pic.twitter.com/BPPVcuY5Dk — FC Zenit in English? (@fczenit_en) October 27, 2019



14:30 На 22-й минуте игры фанаты "Зенита" устроили перфоманс в честь Александра Анюкова. "Саааша Анюкооов!" - гремит на самарской арене. И надписи в честь правого защитника - "настоящий мужик", "легенда", "лучший", "наше всё", "русский", "профи".





Светлое пятно (и речь не о шевелюре) в составе "Крыльев" - Зиньковский, играющий на левом фланге. Два штрафных уже заработал юркий игрок, но ничего из них выжать не удалось.Снова удар по воротам "Крыльев" - на этот раз от Караваева. Самара вообще собирается сегодня сопротивляться? Или без Божовича команда не играет?Характер игры не меняется, Дриусси попал в перекладину. Разочарованно поджимает губы Сергей Семак.Если вы не перевариваете слог Григория Каленова, специально для вас идёт более подробная трансляция чисто игровых событий. Наслаждайтесь.Пока "Зенит" неплохо справляется и без своего лидера - Дриусси мощно бил после углового, но на пути мяча оказался Ракицкий. Пока всё, как и ожидалось, - питерцы атакуют.Матч уже начался - Дуглас Сантос попробовал Рыжикова первым ударом в игре, Чернов едва не заработал предупреждение на первых минутах. А вот так фанаты встречали хозяев. С матча фотографии присылают наши корреспонденты Роман Гуськов и Иван Долинин.В таких составах команды начинают игру. "Крылья" вынуждены справляться без главного тренера - Божович был удален в концовке матча с "Оренбургом" и дисквалифицирован на 3 игры (плюс 2 матча условно), - а "Зенит" пока без Артёма Дзюбы. Но он наверняка появится, если у гостей будут проблемы.