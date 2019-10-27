"Крылья Советов" проиграли "Зениту". Забили Жирков и Дзюба

Чемпионат России, 14 тур
"Крылья Советов": Рыжиков, Комбаров, Полуяхтов, Чернов, Карпов, Гацкан, Зиньковский (Радонич, 77), Мияйлович, Антон (Кабутов, 60), Канунников (Терехов, 87), Соболев.
"Зенит": Кержаков, Иванович, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Жирков (Сутормин, 89), Оздоев, Кузяев (Дзюба, 64), Барриос, Азмун, Дриусси (Мак, 78).
Предупреждения: Караваев, 24, Мияйлович, 67, Комбаров, 85
15:54 А вот и официальное завершение встречи. "Зенит" победил, Дзюба забил, Жирков - лучший игрок матча. "Крылья" прервали свою серию побед в 3 игры. А нас ждёт центральное противостояние тура. На трансляции матча "Локомотив" - "Спартак" и увидимся.
15:52 Расслабься, Самара. "Зенит" убежал в контратаку, Азмун выкатил на Дзюбу, а тот в одно касание легко переиграл Рыжикова. Это 2:0 в пользу Петербурга, это конец.
15:51 Идёт компенсированное время, а Иванович упал в чужой штрафной. Арбитр пенальти не поставил.
15:47 Гацкан! Гацкан! Почти! Пуля прошла в миллиметре. Полузащитник бил в дальний угол, но мяч чуть-чуть разминулся со штангой. Очень близки были "Крылья", чтобы сравнять.
На матче, кстати, 32560 зрителей. И это рекорд Самары в этом сезоне.
15:45 Забегали "Крылья", как будто нельзя было начать пораньше. За минут десять до финального свистка Азмун мог сделать счёт 2:0, но не справился в убойной позиции, так что шансы у Самары есть и теперью
15:38 Хотя бы на трибунах весело: после совместного заряда "Русские вперёд", фанаты "Зенита" кричат, что "Крылья" должны остаться в высшей лиге. Ну а почему бы и нет, судя по уровню сопротивления, самарские игроки тоже не против дружить с Петербургом.
Тем временем Вильмар Барриос получил травму и продолжить матч не можетю
15:30 Во втором тайме "Крылья" чуть поинтереснее, но серьёзных шансов у хозяев толком и не было. Надо на что-то решаться игрокам Божовича, который смотрит футбол с трибуны.
15:22 Мечта самарских фанатов исполнится - Дзюба появляется на поле вместо Кузяева. А пока Артём готовился выйти на поле, Жирков едва не оформил дубль.
15:16 Вот это уже интересно! Всё тот же Зиньковский прошёл Барриоса и пробил. Хавбек не попал в створ, но ничего опаснее до этого у "Крыльев" не было.
15:10 Гацкан совершил потерю в центре, после чего Азмун чуть было не перекинул Рыжикова. Впрочем, ничего нового.
50' | Azmoun goes for one from the half way line, and isn't that far away either ?— FC Zenit in English? (@fczenit_en) October 27, 2019
? https://t.co/f2U0S6gSHU
0-1 | #KryliaZenit pic.twitter.com/BPPVcuY5Dk
15:05 Ну что, поехали дальше? Второй тайм стартовал.
14:50 Кончен тайм. Только в конце "Крылья" показали хоть что-то - на 43-й минуте Канунников оформил первый (!!!) удар команды по воротам в этом матче. И то не попал. Как-то слишком легко Самара отдаёт очки "Зениту"!
14:43 Позади почти весь тайм, а мы разговариваем про "Спартак" и "Локомотив". Всё просто - "Крылья" ничего не предлагают. Соперничества на поле по сути нет. В перерыве Божовичу нужно проскользнуть в раздевалку в чемоданах с бельём (нечто похожее проделывал Моуриньо) и встряхнуть подопечных.
14:38 Даже рассказать особо нечего. "Крылья" подавляющую часть времени сидят в своей штрафной, "Зенит" обкладывает со всех сторон. Хозяйские возражения почти ни на что не тянут. Что-нибудь такое ждём в матче между "Локо" и "Спартаком"? Есть вообще шансы у Тедеско против мудрого Палыча, едва не усмирившего "Ювентус" на неделе? По-моему, красно-белых ждут очень не сладкие полтора часа.
14:31 Юрий Жиркооов! "Зенит" открывает счёт в матче. Российский хавбек оказался первым на подборе после подачи с углового и засадил под перекладину. Рыжиков только развёл руками.
14:30 На 22-й минуте игры фанаты "Зенита" устроили перфоманс в честь Александра Анюкова. "Саааша Анюкооов!" - гремит на самарской арене. И надписи в честь правого защитника - "настоящий мужик", "легенда", "лучший", "наше всё", "русский", "профи".
14:28 Светлое пятно (и речь не о шевелюре) в составе "Крыльев" - Зиньковский, играющий на левом фланге. Два штрафных уже заработал юркий игрок, но ничего из них выжать не удалось.
14:22 Снова удар по воротам "Крыльев" - на этот раз от Караваева. Самара вообще собирается сегодня сопротивляться? Или без Божовича команда не играет?
14:19 Характер игры не меняется, Дриусси попал в перекладину. Разочарованно поджимает губы Сергей Семак.
14:15 Если вы не перевариваете слог Григория Каленова, специально для вас идёт более подробная трансляция чисто игровых событий. Наслаждайтесь.
14:00 Крылья Советов – Зенит 0:0 (текст)
14:10 Пока "Зенит" неплохо справляется и без своего лидера - Дриусси мощно бил после углового, но на пути мяча оказался Ракицкий. Пока всё, как и ожидалось, - питерцы атакуют.
14:05 Матч уже начался - Дуглас Сантос попробовал Рыжикова первым ударом в игре, Чернов едва не заработал предупреждение на первых минутах. А вот так фанаты встречали хозяев. С матча фотографии присылают наши корреспонденты Роман Гуськов и Иван Долинин.
14:00 В таких составах команды начинают игру. "Крылья" вынуждены справляться без главного тренера - Божович был удален в концовке матча с "Оренбургом" и дисквалифицирован на 3 игры (плюс 2 матча условно), - а "Зенит" пока без Артёма Дзюбы. Но он наверняка появится, если у гостей будут проблемы.