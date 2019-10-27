Хорватский защитник Гордон Шильденфельд, известный в России по выступлению за московское "Динамо". рассказал о самом талантливом футболисте, с которым он играл в столичной команде.
— Кто самый талантливый из тех, с кем вы пересекались в "Динамо"?
— Кокорин! Он фантастический.
— А как же Кураньи?
— Ну, Кураньи — понятно. Сколько лет ему было? Уже за 30, он был звездой. Мисимович тоже хорош, но из тех, кого я встретил впервые — конечно, Кокорин. Этот парень должен играть в "Реале". С его-то скоростью и легкостью!
— В последнее время он играл в тюрьме.
— Конечно, я знаю о его проблемах с законом. Иногда такие безумные вещи происходят. Надеюсь, он извлечет уроки. Вообще, он всегда казался мне хорошим парнем. Мне нравился его юмор и манера игры. Я был удивлен, когда узнал, что произошло.
Sport24
Шильденфельд: Кокорин самый талантливый из тех, с кем играл в "Динамо"
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