Бывший футболист сборной России Роман Широков признался, что его удивила игра «Спартака» в матче 13-го тура РПЛ с "Рубином" (0:0).
"Я, если честно, был шокирован, увидев первый тайм встречи с "Рубином". Не знаю, какая была установка. Тедеско вроде говорил, что они пытались прессинговать и играть в атакующий футбол. Но на деле "Спартак" просто стоял на своей половине. И это дома против "Рубина". Да, казанцы хотят действовать впереди, держат мяч. Но если их напрягать, они сами себе привезут момент. У хозяев было легкое озарение в конце — минут десять. И все.
Я хочу, чтобы у Тедеско получилось. Но первый матч явно не удался. У тебя же есть полный карт-бланш. Ну выходи и играй в атаку. Победишь — и болельщики начнут тебя обожать. В общем, посмотрим, что будет дальше", - цитирует Широкова "Российская газета".
Широков: если честно, был шокирован, увидев первый тайм "Спартака" с "Рубином"
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