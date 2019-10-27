Карпин опубликовал фото с беременной женой: вдул так вдул Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в своем инстаграме опубликовал фото беременности жены Дарьи."Вдул так вдул. Часть вторая. И мы опять счастливы", - написал Карпин.В прошлом году Карпин похожим образом сообщил о беременности жены. View this post on Instagram #вдултаквдул часть вторая ??? и мы опять счастливы ??? #карпин#karpin#футбол#futbol#football#fcrostov#фкростов#ростов#ростовнадону#rostov#rostovondon A post shared by Valeri Karpin (@vgkarpin) on Oct 27, 2019 at 4:41am PDT Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball» Сегодня, 15:12 Опубликовал: Дмитрий Кондратьев Теги: Карпин Ростов Нашли ошибку в статье? Напечатать (4) 100 1 2 3 4 5