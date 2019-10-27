Карпин опубликовал фото с беременной женой: вдул так вдул

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в своем инстаграме опубликовал фото беременности жены Дарьи."Вдул так вдул. Часть вторая. И мы опять счастливы", - написал Карпин.В прошлом году Карпин похожим образом сообщил о беременности жены.