Тренерские штабы "Локомотива" и "Спартака" назвали составы на дерби в 14-м туре Российской Премьер-Лиги.
"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Хёведес, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Крыховяк, Мариу, Эдер.
Запасные: Коченков, Медведев, Кверквелия, Идову, Рыбусь, Лысов, Коломейцев, Рыбчинский, Дорофеев, Тугарев, Магкеев.
"Спартак": Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Бакаев, Мельгарехо, Умяров, Шюррле, Крал, Понсе.
Запасные: Ребров, Ещенко, Рассказов, Гапонов, Джано, Мирзов, Гулиев, Зобнин, Игнатов, Тиль, Ларссон.
"Локомотив" и "Спартак" назвали стартовые составы
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»