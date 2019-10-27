Стали известны стартовые составы ЦСКА и "Динамо" на матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Карпов, Ахметов, Обляков, Бистрович, Бийол, Влашич, Чалов.
Запасные: Помазун, Щенников, Шарлия, Набабкин, Кучаев, Тикнизян, Сигурдссон, Лукас Сантос, Нисимура.
"Динамо": Шунин, Плиев, Рыков, Морозов, Ордец, Каборе, Рауш, Шиманьски, Нойштедтер, Панченко, Игбун.
Запасные: Лещук, Евгеньев, Соснин, Юсупов, Жоаозиньо, Грулёв, Кардозу, Хильемарк, Обольский, Шейдаев, Н'Жи, Филипп.
ЦСКА - "Динамо": стартовые составы
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