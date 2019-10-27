Центральный матч тура уже скоро. Команды объявили составы

16:10 У "Локомотива" напротив - всё замечательно. Команда борется за лидерство (была первой до старта этого тура) и достойно рубится в Лиге чемпионов. В этом противостоянии расклады, конечно, в пользу хозяев: Сёмин намного опытнее своего оппонента, да и команда у него куда в более полном порядке.
Команда на месте! ?? #СамыйЛучшийКоллектив | #ЛокоСпартак pic.twitter.com/xj6bJ9dgxC— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) October 27, 2019
16:00 Тедеско не очень удачно начал в "Спартаке". Вряд ли могут быть вопросы по результату с "Рубином" (0:0), но красно-белые показывали странный футбол, особенно во втором тайме - неохотно шли вперёд, отсиживались, чего-то ждали. Теперь будет ещё тяжелее - впереди выезд в Черкизово, где будут и чужие болельщики, но гораздо важнее - авторитетный "Локомотив", который едва не устоял против "Ювентуса" в Лиге чемпионов.
15:40 До центральной игры тура чуть меньше часа. Стартовые составы уже известны.
Рифат возвращается на поле ??— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) October 27, 2019
Наш состав на #ЛокоСпартак!#СамыйЛучшийКоллектив pic.twitter.com/8kceqmrQdO
"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Хёведес, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Крыховяк, Мариу, Эдер.
Запасные: Коченков, Медведев, Кверквелия, Идову, Рыбусь, Лысов, Коломейцев, Рыбчинский, Дорофеев, Тугарев, Магкеев.
"Спартак": Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Бакаев, Мельгарехо, Умяров, Шюррле, Крал, Понсе.
Запасные: Ребров, Ещенко, Рассказов, Гапонов, Джано, Мирзов, Гулиев, Зобнин, Игнатов, Тиль, Ларссон.
? Стартовый состав красно-белых!#ЛокомотивСпартак pic.twitter.com/PqTqxDLW37— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) October 27, 2019