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Центральный матч тура уже скоро. Команды объявили составы

Вымотанный среди недели "Ювентусом" "Локомотив" принимает "Спартак" Тедеско, который ещё не совсем понял, где он оказался. Юрий Павлович сегодня доступно объяснит.
16:20 Особенно любопытна в этой игре встреча Тедеско и Хёведеса. Нынешний рулевой "Спартака" лишил капитанства игрока и выгнал его из "Шальке". У Бенедикта есть хороший повод отомстить.

16:10 У "Локомотива" напротив - всё замечательно. Команда борется за лидерство (была первой до старта этого тура) и достойно рубится в Лиге чемпионов. В этом противостоянии расклады, конечно, в пользу хозяев: Сёмин намного опытнее своего оппонента, да и команда у него куда в более полном порядке.

16:00 Тедеско не очень удачно начал в "Спартаке". Вряд ли могут быть вопросы по результату с "Рубином" (0:0), но красно-белые показывали странный футбол, особенно во втором тайме - неохотно шли вперёд, отсиживались, чего-то ждали. Теперь будет ещё тяжелее - впереди выезд в Черкизово, где будут и чужие болельщики, но гораздо важнее - авторитетный "Локомотив", который едва не устоял против "Ювентуса" в Лиге чемпионов.

15:40 До центральной игры тура чуть меньше часа. Стартовые составы уже известны.

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Хёведес, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Крыховяк, Мариу, Эдер.

Запасные: Коченков, Медведев, Кверквелия, Идову, Рыбусь, Лысов, Коломейцев, Рыбчинский, Дорофеев, Тугарев, Магкеев.

"Спартак": Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Бакаев, Мельгарехо, Умяров, Шюррле, Крал, Понсе.

Запасные: Ребров, Ещенко, Рассказов, Гапонов, Джано, Мирзов, Гулиев, Зобнин, Игнатов, Тиль, Ларссон.


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Теги: Спартак Локомотив
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