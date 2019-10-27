Центральный матч тура уже скоро. Команды объявили составы

Вымотанный среди недели "Ювентусом" "Локомотив" принимает "Спартак" Тедеско, который ещё не совсем понял, где он оказался. Юрий Павлович сегодня доступно объяснит.