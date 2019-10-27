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Губернатор Самарской области: думаю, игра "Крыльев" и "Зенита" будет одной из самых зрелищных в туре

Глава Самарской области Дмитрий Азаров дал комментарий после матча "Крыльев Советов" и "Зенита", который закончился со счетом 2:0 в пользу клуба из Санкт-Петербурга - передает корреспондент Rusfootball.info Иван Долинин.
Фото: Официальный сайт ФК "Крылья Советов"
- Мне очень понравилась игра. Я думаю, она будет одной из самой зрелищных в туре. Вообще сегодня и в последних матчах "Крылья" показывают игру, которая точно привлекает болельщиков на стадион. 32 с половиной тысячи болельщиков тому подтверждение. Понятно, что в Самаре настоящие любители футбола, поэтому пришли посмотреть и на "Зенит", и на звезд нашей сборной. Но я очень рад и тому, что в число этих звезд сегодня смело можно вносить самарских футболистов, футболистов "Крыльев Советов". По-моему, 10-11 лет из "Крыльев" никто в сборную не приглашался. Саша Соболев уже в сборной. Да еще не вышел на поле, но, уверен, время придет, и он выйдет на поле и принесет польза нашей сборной.

Матч понравился. На поле была команда. Команда не развалилась под прессингом более мастеровитого "Зенита". На мой взгляд, важно, что мы проявляем характер в каждой игре, проявляем сплоченность. Это и есть главный залог будущих побед. Очень рад, что мы научились брать, что называется, свои очки. Раньше, на мой взгляд, "Крылья" страдали тем, что могли задать жару лидерам, а в играх со своими прямыми конкурентами очки теряли. Очень важно, что мы научились брать свои очки.

Перед матчем с "Тамбовом" мы с командой разговаривали. Я сказал, что минимум 7 очков мы должны взять. Они взяли 9 очков. Сегодня не получилось сравнять счет, хотя все шансы к этому были. Рассчитываю, что следующая игра принесет нам успех. В любом случае мы будем болеть за наш любимый клуб - за "Крылья Советов".


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Теги: Крылья Советов Зенит
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