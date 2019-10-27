В матче 14-го тура чемпионата России "Спартак" обыграл "Локомотив" со счетом 3:0.
Чемпионат России
14 тур
Голы: Понсе, 57, Ларссон, 79, 81.
"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Хёведес, Мурило (Коломейцев, 78), Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Крыховяк, Мариу, Эдер.
"Спартак": Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Бакаев (Гулиев, 84), Мельгарехо, Умяров (Зобнин, 73), Шюррле (Ларссон, 55), Крал, Понсе.
Предупреждения: Джикия, 22, Игнатьев, 41, Баринов, 42, Бакаев, 45+1, Эдер, 71.
"Спартак" со счетом 3:0 разгромил "Локомотив"
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