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Дзюба: по мне разве видно, что я боюсь Соболева? Дайте мне время, пока я жив (видео)

Нападающий "Зенита" и сборной России Артём Дзюба после победы над "Крыльями Советов" (2:0) поделился мнением о партнёре по сборной и конкуренте в бомбардирской гонке РПЛ Александре Соболеве.
- Не боитесь конкуренции с Соболевым в сборной?

- По мне видно, что я боюсь? (улыбается) Я никого не боюсь. Наши двери открыты. Соболеву рады, хороший парень. Ему нужно время, чтобы адаптироваться в сборной. Желаю ему играть без травм. У него еще будет время. Дайте пока мне время, я пока жив.

- Надо рекорд ставить.

- Мы постараемся. А у Соболева большое будущее, - цитирует Дзюбу корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.



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