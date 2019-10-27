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Умяров: Тедеско - тренер европейского класса (видео)

Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров прокомментировал победу над "Локомотивом" с крупным счетом 3:0", передает корреспондент Rusfootball.info Пётр Газин.
Фото: ФК "Спартак"
- Важна была победа после длительной серии неудач. У меня было небольшое повреждение, но сейчас все нормально. Думаю, моя замена планировалась. На 65-67 минуте очень подустал. Никогда такого не чувствовал.

- Почему у "Спартака" второй тайм лучше первого? С "Рубином" тоже было так.

- А почему не получалось? В первом тайме мы больше оборонялись, но моменты у нас были лучше. Поэтому я бы не сказал, что первый тайм был плохой.

- Если бы Шюррле забил в первом тайме, сильно легче бы было?

- Конечно, когда ведешь, психологически легче. Но если не забили, значит так надо было, чтобы забили 3 во втором.

- Тактическую схему как опишите? В 3 защитника или в 5?

- Она постоянно меняется. Тедеско просит, чтобы мы компактно играли, всегда были на мяче.

- Как вам работа под руководством Тедеско?

- Тедеско - топ-тренер европейского класса. Это видно. Постоянно общается, объясняет, что и как. Очень приятные впечатления.



- Был ли предыдущий тренер "Спартака" такого же класса?

- Кононов тоже хороший тренер европейского класса. Олег Георгиевич тренировал достаточно много команд, причём хорошо.

- В чем отличие тренировочного процесса?

- У каждого тренера свой подход, своё видение. Конечно, есть различие. Это только плюс для футболистов.

- У "Спартака" наконец прервалась серия поражений...

Все верят, что мы способны подняться на вершину. Уверен, если продолжим так, то нас ждёт хорошее будущее и в игре, и таблице.


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Теги: Умяров Спартак Локомотив
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