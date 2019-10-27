Умяров: Тедеско - тренер европейского класса (видео)

Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров прокомментировал победу над "Локомотивом" с крупным счетом 3:0", передает корреспондент Rusfootball.info Пётр Газин.

Фото: ФК "Спартак"

- Важна была победа после длительной серии неудач. У меня было небольшое повреждение, но сейчас все нормально. Думаю, моя замена планировалась. На 65-67 минуте очень подустал. Никогда такого не чувствовал.



- Почему у "Спартака" второй тайм лучше первого? С "Рубином" тоже было так.



- А почему не получалось? В первом тайме мы больше оборонялись, но моменты у нас были лучше. Поэтому я бы не сказал, что первый тайм был плохой.



- Если бы Шюррле забил в первом тайме, сильно легче бы было?



- Конечно, когда ведешь, психологически легче. Но если не забили, значит так надо было, чтобы забили 3 во втором.



- Тактическую схему как опишите? В 3 защитника или в 5?



- Она постоянно меняется. Тедеско просит, чтобы мы компактно играли, всегда были на мяче.



- Как вам работа под руководством Тедеско?



- Тедеско - топ-тренер европейского класса. Это видно. Постоянно общается, объясняет, что и как. Очень приятные впечатления.







- Был ли предыдущий тренер "Спартака" такого же класса?



- Кононов тоже хороший тренер европейского класса. Олег Георгиевич тренировал достаточно много команд, причём хорошо.



- В чем отличие тренировочного процесса?



- У каждого тренера свой подход, своё видение. Конечно, есть различие. Это только плюс для футболистов.



- У "Спартака" наконец прервалась серия поражений...



Все верят, что мы способны подняться на вершину. Уверен, если продолжим так, то нас ждёт хорошее будущее и в игре, и таблице.