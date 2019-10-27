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Тедеско: у "Спартака" хорошая конкуренция, Тиль еще выйдет и сыграет свое

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал победу над "Локомотивом".

— Ларссон раньше не проявлял себя как бомбардир. Вы довольны его игрой и на какой позиции его рассматриваете?

— Как и в случае с Бакаевым, я встретился с ним, поговорил, и он сказал, что ему комфортно играть центрального нападающего. Сегодня он там прекрасно себя показал. Но иногда с точки зрения тактики требуется принимать другие решения. Так было в предыдущем матче, где я хотел усилить Ларссоном фланг.

— Что с Тилем? Он неудачно провел предыдущий матч, сегодня остался в запасе.

— У нас хорошая конкуренция. Гус хорошо тренировался на неделе, но у нас большой выбор в центре поля — порядка семи игроков. И приходится делать непростой выбор. До конца не знаешь, правильный он или нет. Сегодня нам был нужен Умяров, который перемещался с позиции опорника на место восьмерки. А Гус — умный футболист, он еще выйдет и сыграет свое.

Sport24.ru


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Теги: Тедеско Спартак Тиль Локомотив
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