Тедеско: у "Спартака" хорошая конкуренция, Тиль еще выйдет и сыграет свое

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал победу над "Локомотивом".— Как и в случае с Бакаевым, я встретился с ним, поговорил, и он сказал, что ему комфортно играть центрального нападающего. Сегодня он там прекрасно себя показал. Но иногда с точки зрения тактики требуется принимать другие решения. Так было в предыдущем матче, где я хотел усилить Ларссоном фланг.— У нас хорошая конкуренция. Гус хорошо тренировался на неделе, но у нас большой выбор в центре поля — порядка семи игроков. И приходится делать непростой выбор. До конца не знаешь, правильный он или нет. Сегодня нам был нужен Умяров, который перемещался с позиции опорника на место восьмерки. А Гус — умный футболист, он еще выйдет и сыграет свое.