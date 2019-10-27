Червиченко: Ларссон и Понсе не соответствуют требуемым "Спартаку" качествам

- О матче:
Бывают такие игры, когда у кого-то всё залетает, а у соперника не летит ничего. Здорово что "Спартак" смог использовать все огрешности "Локомотива". Этот матч был похож на игру ЦСКА - "Ференцварош": "армейцы" весь матч гоняли венгров, но в конце получили. Сегодня "железнодорожники" получше смотрелись в первом тайме, "Спартак" ничем не отметился кроме удара в перекладину. А дальше последовала то ли усталость, то ли вальяжность со стороны хозяев поля, и поэтому они столько и получили. Но иногда это бывает полезно, это помогает прийти в себя.
Все мячи, забитые "Спартаком", не стали следствием какого-то давления или позиционных атак. Первый мяч - это привет Гильерме, второй - привет Чорлуке, третий - привет Баринову, который непонятно чем занимается в центре поля и не оказывает сопротивления соперникам. А то что "Спартак" реализовал все шансы - молодцы! Самое прикольное, что голами отметились те, в отношении которых у болельщиков уже опустились руки.
- Об игре Ларссона и лучшем футболисте матча:
Сегодня швед смотрелся неплохо, два раза открылся на острие, не побоялся и опередил Чорлуку, который играл очень вальяжно, да и к Гильерме есть вопросы... бывает такое, когда у футболиста всё попадает куда нужно. Но мне лично кажется, что ни Ларссон, ни Понсе не пересекут отметку в 10 голов в РПЛ (каждый) по итогам сезона. Это тот минимум, который любой нападающий должен выполнять, и я буду рад ошибиться, но мне кажется что они оба не соответствуют требуемым "Спартаку" качествам.
Бакаев здорово ассистировал и помогал партнёрам, это тоже сыграло большую роль в голах Понсе и Ларссона, поэтому именно Зелимхана я бы и назвал лучшим футболистом матча. Он оформил хет-трик по голевым передачам, хотя, честно говоря, в первом тайме мне понравился Шюррле, которого почему-то критиковали комментаторы матча. При немце на поле у "Спартака" была командная мысль, намёки на комбинационный футбол. С его уходом появились хорошие контратаки, но мысли поубавилось.
- Об отрыве "Зенита":
Питерцы одни из лучших в этом сезоне, команда стабильно добивается результата, в отличие от оппонентов. И у "Зенита" есть ещё возможности для роста и прогресса, поэтому это основной претендент на чемпионство. Следом идёт "Локомотив", но мы видим как команду штормит. Далее ЦСКА, но по игре команда не может собраться, им нужно что-то менять.
Червиченко: Ларссон и Понсе не соответствуют требуемым "Спартаку" качествам
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Локомотива" (3:0) в 14-м туре Премьер-Лиги.
Sovsport.ru
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