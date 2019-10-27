"Рано пока думать о зимнем трансферном окне и усилении атаки. Всё это будет завтра. А сегодня мы были, мягко говоря, плоховаты, пропустили первую контратаку, хотя могли не допустить её… Может, у нас было преимущество по владению мячом, мы были больше на территории "Спартака", больше пробили, но конкретики, взрывных действий не хватало, особенно после перерыва. Мы были немного заторможены. 0:3 – это даже хорошо. Футболистам нужно подумать над тем, что самое главное – желание победить. Для меня неожиданность, что во втором тайме его было не много.
На сложнейший матч в Турине все свои ошибки сбрасывать нельзя. Наверное, нужно подумать нам всем: мы сыграли плохой матч, плохо боролись. Поэтому и пропустили три мяча. Результат остаётся результатом. Будем думать и поправлять свои дела в дальнейшем", - цитирует Семина "Чемпионат".
Семин: 0:3 от "Спартака" - это даже хорошо
Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал поражение от "Спартака" (0:3).
Фото: "Чемпионат"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»