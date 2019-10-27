Болельщиков "Спартака" больше часа не выпускали со стадиона после матча с "Локо"

Сегодня, 27-го октября "Спартак" в рамках 14-го тура чемпионата России с крупным счетом обыграл "Локомотив" - 3:0.

Фото: "Чемпионат"

После игры болельщиков "Спартака" долго не выпускали с гостевого сектора. Фанаты красно-белых ждали выхода с сектора больше часа.Напомним, счёт был открыт на 57-й минуте. Автором забитого мяча стал Эсекьель Понсе, которому ассистировал Зелимхан Бакаев. На 79-й минуте преимущество красно-белых увеличил Джордан Ларссон с передачи Бакаева. Через несколько минут Ларссон довёл счёт до крупного, оформив дубль. Голевой передачей вновь отметился Бакаев.