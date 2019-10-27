» » Павлюченко: если "Спартак" будет играть так, то можно залететь не только в пятерку, но и в тройку

Павлюченко: если "Спартак" будет играть так, то можно залететь не только в пятерку, но и в тройку

Бывший нападающий "Спартака" Роман Павлюченко прокомментировал победу над "Локомотивом".

"Мне очень понравился "Спартак". Удачно выбегали на протяжении всего матча в контратаку, были правильные действия всей команды, передачи делались вовремя. Во втором тайме "Локомотив" я не узнал, а "Спартак", наоборот, стал действовать еще увереннее. Если у "Локо" кто-то выделялся индивидуально, то "Спартак" был настоящей командой. Все бегали как вперед, так и назад, отлично работала подстраховка. "Спартак" бился и именно за счет командной работы обыграл "Локомотив".

Понравилась реакция Тедеско на первый гол, он понимал, наверное: чего радоваться первому голу? По такой игре счет 1:0 — это опасно. Когда забили третий гол, он радовался, потому что победа уже была в кармане.

Обыграл ли Тедеско Семина тактически? "Спартак" тактически правильно действовал, они не бежали, как обычно, когда назад забывали вернуться, а в этом матче были слаженные командные действия. Я не знаю, что там Тедеско говорил футболистам и как он готовил команду, но "Спартак" Тедеско очень понравился. Второй тайм полностью переиграли и выглядели намного лучше "Локомотива".

Надо отметить игру Джикии, он как капитан хорошо прочувствовал момент, когда "Локомотив" раз за разом атаковал, он тянул время, когда был на газоне, и этим выбил "Локомотив»"из колеи. После этой паузы "Спартак" восстановился, и они пошли вперед. У "Спартака" очень грамотный капитан.

Если "Спартак" будет играть так, как сегодня, то можно залететь не только в пятерку, но и в тройку. Обыграть разгромно "Локомотив" в гостях — это дорогого стоит. Пока Тедеско после двух матчей твердую пятерку получает. Отличный матч от "Спартака". Поздравляю красно-белых с победой", - цитирует Павлюченко Sport24.ru.


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Теги: Павлюченко Спартак Локомотив
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