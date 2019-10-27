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Деспотович: против "Краснодара" будет тяжело играть любой команде Европы

Нападающий "Оренбурга" Джордже Деспотович прокомментировал забитый гол в игре против "Краснодара", что позволил его команде увезти ничью с этого выездного матча.

– Расскажите, о ситуации с голом. Вам повезло, что мяч отскочил именно в нужную зону?
– Да, чуть-чуть повезло. Я думаю, я уже заслужил забить такой простой гол. Спасибо всей команде, что сегодня старались и забили.

– Было предматчевое ощущение, что забьете здесь?
– Я никогда не думаю про это перед игрой. Не думаю, что точно сегодня забью. Я больше думаю о том, что надо хорошо играть. А потом видите, как получается.

– Как думаете, не далеко вы отпустили первую тройку бомбардиров? Еще можно их догнать?
– У них 5-6 больше мячей, чем у меня, но я буду стараться. Если буду хорошо играть каждую игру, забивать, то это возможно.

– Учитывая, что вы вели в счете, но в итоге ничья...
– ...вы знаете, все-таки "Краснодар" – это команда, против которой тяжело будет играть любой команде Европы. Не только из России. Я думаю, наша команда должна быть довольна этим очком.

– Ваше празднование после каждого гола меняется?
– Ничего там особого нет. Иногда я делаю так (показывает – прим.), иногда иначе.

– А сегодня специально во время празднования показали быка, играя против "быков".
– Я – нет, вообще так не думал.

Источник: www.rusfootball.info


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Теги: Деспотович Краснодар Оренбург
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