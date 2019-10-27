» » Климович: мало команд увозят очки из Краснодара

Климович: мало команд увозят очки из Краснодара

Голкипер "Оренбурга" Андрей Климович прокомментировал ничейный результат в матче против "Краснодара".

– Удовлетворены итогами этого непростого матча? 
– Ну, результатом удовлетворены, потому что на выезде всегда тяжело играть в "Краснодаре". Мало команд отсюда очки увозят. Сыграли мы, как планировали – от обороны.

– Показалось, что "Краснодар" не уступал вам в физике, хотя на этой неделе команда играла в Лиге Европы.
– Я могу сказать, иногда лучше через два дня на третий играть. Бывает лучше, бывает хуже. В "Краснодаре" все же большие профессионалы собраны, и я не думаю, что для них это проблема. Плюс тренер их сделал большую ротацию. Это не влияет на результат.

– Учитывая, что вели, а потом в большинстве доигрывали встречу, нельзя ли сказать, что это потеря трех очков.
– Если бы мы пропустили в большинстве гол, в конце, тогда – да, можно было бы так сказать. Но мы пропустили, а потом вышли на второй тайм в равных составах. Так что, "Краснодар" владел большим преимуществом. Можно сказать, что нам везло, но и где-то мы хорошо выбегали в контратаки.

– Вы относительно недалеко были от момента, когда удаляли Берга. Что там случилось?
– Я вообще не видел, потому что был далеко. Плюс еще это происходило за игроками. Повтор тоже не видел, поэтому не могу вам сказать.

– "Оренбург" начал неплохо сезон, но сейчас находится в конце турнирной таблицы. С чем это связано? Спад?
– Плотность такая больше, все команды идут рядом. Я не думаю, что это спад. Все идет от игры к игре.

– То есть, в команде с настроением все в порядке?
– Нет, все нормально. Посмотрите, какая плотность в таблице: одну игру выиграл – ты выше, проиграл – ниже.

– Вы играли со всеми лидерами. Как оцените на этом фоне уровень "Краснодара"? Кто понравился больше?
– Мне понравились "Локомотив" и "Краснодар", но я не играл с "Ростовом". Две команды, что я назвал, очень выделяются по своей игре.

Источник: www.rusfootball.info


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Автор:
Теги: Климович Краснодар Оренбург
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Моуринью советует "Тоттенхэму" распродать футболистов, желающих играть в других клубах
Капитан "Арсенала" оскорбил фанатов, не пожал руку Эмери и ушел с поля, сорвав с себя футболку 2
Медведев: мы точно выкупим Осорио 1
Нигматуллин: у "Локомотива" был неправильный настрой на матч со "Спартаком"
"Торпедо" притормаживает в Калининграде. Обзор 20-го тура ФНЛ
Маклаков: "Спартак" - русская команда
Зотов: не заметил, что "Оренбург" доигрывал в большинстве
Матвеев: "Краснодару" чуть-чуть не хватило до победы
Берг: в ситуации с удалением мы оба шли на мяч
Тедеско: получил желтую, потому что дотронулся до судьи, но обсуждать их работу не хочу 2
Фьолусон: с такими командами, как "Оренбург", играть не весело и не интересно (видео) 2
Климович: мало команд увозят очки из Краснодара
Деспотович: против "Краснодара" будет тяжело играть любой команде Европы 1
Павлюченко: если "Спартак" будет играть так, то можно залететь не только в пятерку, но и в тройку 10
Мещеряков - о поражении "Локомотива": падая и вставая, мы растем 1
Терехов - о призе лучшему игроку матча: это бредовая награда 1
"МЮ" на выезде обыграл "Норвич"
"Ливерпуль" одержал волевую победу над "Тоттенхэмом"
Васин вернётся на поле не раньше конца нынешнего сезона
Силкин: реализуй Влашич пенальти - неизвестно как сложился бы матч 2
"Краснодар" дома не смог обыграть "Оренбург" 22
"Спартак": как настроение, пацаны? Трешку пристроили 29
Масалитин: Магнуссон не соответствует уровню ЦСКА, но он постоянно в основе 2
Болельщиков "Спартака" больше часа не выпускали со стадиона после матча с "Локо" 4
Пономарев: ЦСКА потерял уверенность в том, что может побеждать 1
Семин: 0:3 от "Спартака" - это даже хорошо 12
Червиченко: Ларссон и Понсе не соответствуют требуемым "Спартаку" качествам 19
Джикия: "Локомотив" быстро развалился? Это ожидалось, они были уставшие (видео) 4
Тедеско: у "Спартака" хорошая конкуренция, Тиль еще выйдет и сыграет свое 1
Рейнгольд: я и сам скептически смотрю на Тедеско 4
Все новости