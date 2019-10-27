Климович: мало команд увозят очки из Краснодара

Голкипер "Оренбурга" Андрей Климович прокомментировал ничейный результат в матче против "Краснодара".



– Удовлетворены итогами этого непростого матча?

– Ну, результатом удовлетворены, потому что на выезде всегда тяжело играть в "Краснодаре". Мало команд отсюда очки увозят. Сыграли мы, как планировали – от обороны.



– Показалось, что "Краснодар" не уступал вам в физике, хотя на этой неделе команда играла в Лиге Европы.

– Я могу сказать, иногда лучше через два дня на третий играть. Бывает лучше, бывает хуже. В "Краснодаре" все же большие профессионалы собраны, и я не думаю, что для них это проблема. Плюс тренер их сделал большую ротацию. Это не влияет на результат.



– Учитывая, что вели, а потом в большинстве доигрывали встречу, нельзя ли сказать, что это потеря трех очков.

– Если бы мы пропустили в большинстве гол, в конце, тогда – да, можно было бы так сказать. Но мы пропустили, а потом вышли на второй тайм в равных составах. Так что, "Краснодар" владел большим преимуществом. Можно сказать, что нам везло, но и где-то мы хорошо выбегали в контратаки.



– Вы относительно недалеко были от момента, когда удаляли Берга. Что там случилось?

– Я вообще не видел, потому что был далеко. Плюс еще это происходило за игроками. Повтор тоже не видел, поэтому не могу вам сказать.



– "Оренбург" начал неплохо сезон, но сейчас находится в конце турнирной таблицы. С чем это связано? Спад?

– Плотность такая больше, все команды идут рядом. Я не думаю, что это спад. Все идет от игры к игре.



– То есть, в команде с настроением все в порядке?

– Нет, все нормально. Посмотрите, какая плотность в таблице: одну игру выиграл – ты выше, проиграл – ниже.



– Вы играли со всеми лидерами. Как оцените на этом фоне уровень "Краснодара"? Кто понравился больше?

– Мне понравились "Локомотив" и "Краснодар", но я не играл с "Ростовом". Две команды, что я назвал, очень выделяются по своей игре.



Источник: www.rusfootball.info