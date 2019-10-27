Тедеско: получил желтую, потому что дотронулся до судьи, но обсуждать их работу не хочу

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал победу над "Локомотивом".— Безусловно, надо больше работать над владением, сегодня с этим были проблемы. Нужно действовать быстро, в одно касание, искать лучшие позиции. Сегодня были моменты, когда мы затягивали. Но в целом большие клубы должны уметь как владеть мячом, так и забивать в контратаках. Как тот же "Манчестер Сити".— Безусловно, это последствия болезни. Он долго тренировался и потерял игровой ритм. Но он хорошо работал на тренировках и сегодня проделал большой объем работы. Ему нужно было прессинговать трех защитников. Когда так происходит, надо давать игроку отдых. К счастью, у нас в запасе были те же Мирзов и Ларссон.— Да, потому что дотронулся до судьи. Но обсуждать их работу я не хочу. Как и жаловаться на погоду или что-то еще.