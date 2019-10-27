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Матвеев: "Краснодару" чуть-чуть не хватило до победы

Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев прокомментировал ничью с "Оренбургом" (1:1).

"Два тайма преимущество было на нашей стороне. Мы пропустили глупый мяч, жаль, что это случилось. Однако, мы довольны, что ребята выдержали все 90 минут, но нам чуть-чуть нам не хватило до победы. Мы понимаем, что не должны были терять очки сегодня, идёт гонка за чемпионство. Разумеется, мы и дальше будем продолжать бороться за первое место.

Фьолусон вместо Спаича в стартовом составе? Это обычная ротация.

Замены были довольно-таки хорошие. Сложно говорить об удалении, нужно смотреть повтор этого эпизода. Оба футболиста опасно шли на мяч, но почему-то удалён наш игрок. Мы остались вдесятером, но всё равно активно провели концовку матча. Наши игроки старались выиграть, а не сохранить этот ничейный результат. Я считаю, что это было правильно.

Газинский тренируется с нами, часть тренировок уже проводит в общей группе. Понятно, что у него есть некоторые ограничения. Трудно сказать, когда точно мы увидим его на поле, но, надеюсь, что уже скоро он сможет помочь команде.

Что касается травмы Вандерсона, мы в течение недели решим, когда он сможет выйти на поле. Сейчас он работает по индивидуальной программе. Есть шанс, что он присоединится к команде в матче против "Ростова", - цитирует Матвеева "Чемпионат".


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Теги: Матвеев Краснодар Оренбург
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