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Зотов: не заметил, что "Оренбург" доигрывал в большинстве

Защитник футбольного клуба "Оренбург" Георгий Зотов прокомментировал итоги матча против "Краснодара", в котором его команда упустила победу.

– Как думаете, почему команды все время не могут выявить сильнейшего и постоянно играют вничью?
– Не знаю. Наверное, потому что ожесточенная борьба на поле, вы видите, много стыков и борьбы. Никто не хочет проигрывать. Вот и получается: 1:1, 2:2, 3:3.

– Осмысленно ли "Оренбург" так глубоко играл сегодня?
– Ну, был план на игру, чтобы играть на контратаках. Все-таки "Краснодар" очень хорошо мяч держит. Но уже так само собой получилось, что сели настолько глубоко в конце. Просто маленько сил не хватило, если честно, на концовку.

– Видели ли момент с фолом Берга?
– Нет, не видел.

– Что с пострадавшим?
– Вроде все нормально, но немного прихрамывает и держит лёд.

– Есть ли удовлетворенность от этого результата?
– Все-таки одно очко на выезде – это неплохо, так что определенное удовлетворение, конечно, есть.

– У вас было момент в первом тайме. Досадно, что не удалось его использовать?
– Не сказать, что там момент. Больше было досадно, когда во втором тайме после штанги отскок вышел. А так – нормально всё.

– Что там не получилось?
– Просто мяч на ногу не лёг и всё.

– Вы сегодня играли против команды, которая нередко жалуется на график. Сегодня почувствовали, что "Краснодар" подустал, что можно было и дожать в конце попробовать?
– Слушайте, ну "Краснодар" знал, что у них Лига Европы, чемпионат и кубок, поэтому у них состав и подбит под это. На замене люди сидят такие, что могут выйти в любой момент и усилить. Не думаю, что им приходится жаловаться на что-то. Есть хорошая ротация состава, поэтому им не на что жаловаться.

– Удаление в концовке облегчило вам жизнь?
– Да нет. Я еще раз повторюсь, что на концовку, если честно, сил не хватило. Я даже не заметил, что мы играем в большинстве.

Источник: www.rusfootball.info


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Теги: Зотов Оренбург Краснодар
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