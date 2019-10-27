Зотов: не заметил, что "Оренбург" доигрывал в большинстве

Защитник футбольного клуба "Оренбург" Георгий Зотов прокомментировал итоги матча против "Краснодара", в котором его команда упустила победу.



– Как думаете, почему команды все время не могут выявить сильнейшего и постоянно играют вничью?

– Не знаю. Наверное, потому что ожесточенная борьба на поле, вы видите, много стыков и борьбы. Никто не хочет проигрывать. Вот и получается: 1:1, 2:2, 3:3.



– Осмысленно ли "Оренбург" так глубоко играл сегодня?

– Ну, был план на игру, чтобы играть на контратаках. Все-таки "Краснодар" очень хорошо мяч держит. Но уже так само собой получилось, что сели настолько глубоко в конце. Просто маленько сил не хватило, если честно, на концовку.



– Видели ли момент с фолом Берга?

– Нет, не видел.



– Что с пострадавшим?

– Вроде все нормально, но немного прихрамывает и держит лёд.



– Есть ли удовлетворенность от этого результата?

– Все-таки одно очко на выезде – это неплохо, так что определенное удовлетворение, конечно, есть.



– У вас было момент в первом тайме. Досадно, что не удалось его использовать?

– Не сказать, что там момент. Больше было досадно, когда во втором тайме после штанги отскок вышел. А так – нормально всё.



– Что там не получилось?

– Просто мяч на ногу не лёг и всё.



– Вы сегодня играли против команды, которая нередко жалуется на график. Сегодня почувствовали, что "Краснодар" подустал, что можно было и дожать в конце попробовать?

– Слушайте, ну "Краснодар" знал, что у них Лига Европы, чемпионат и кубок, поэтому у них состав и подбит под это. На замене люди сидят такие, что могут выйти в любой момент и усилить. Не думаю, что им приходится жаловаться на что-то. Есть хорошая ротация состава, поэтому им не на что жаловаться.



– Удаление в концовке облегчило вам жизнь?

– Да нет. Я еще раз повторюсь, что на концовку, если честно, сил не хватило. Я даже не заметил, что мы играем в большинстве.



Источник: www.rusfootball.info