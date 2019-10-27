В 14-м туре московский "Спартак" первую за семь матчей в РПЛ победу, разгромив в дерби "Локомотив" (3:0).
После этого успеха аналитики букмекерских контор повысили шансы "Спартака" на чемпионство. Сейчас на это событие можно поставить за 150.00. А еще неделю назад чемпионство красно-белых котировалось за 250.00.
Главным фаворитом турнира остается "Зенит", чья победа в РПЛ оценивается коэффициентом 1.47.
Идущий вторым "Локомотив" котируется уже за 6.50.
"Краснодар" и "Ростов" делят третье место с котировкой 10.00.
Если чемпионат выиграет московский ЦСКА, сыграет ставка с коэффициентом 15.00.
Sport24
Букмекеры повысили вероятность чемпионства "Спартака"
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