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Букмекеры повысили вероятность чемпионства "Спартака"

В 14-м туре московский "Спартак" первую за семь матчей в РПЛ победу, разгромив в дерби "Локомотив" (3:0).

После этого успеха аналитики букмекерских контор повысили шансы "Спартака" на чемпионство. Сейчас на это событие можно поставить за 150.00. А еще неделю назад чемпионство красно-белых котировалось за 250.00.

Главным фаворитом турнира остается "Зенит", чья победа в РПЛ оценивается коэффициентом 1.47.

Идущий вторым "Локомотив" котируется уже за 6.50.

"Краснодар" и "Ростов" делят третье место с котировкой 10.00.

Если чемпионат выиграет московский ЦСКА, сыграет ставка с коэффициентом 15.00.

Sport24


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Теги: Спартак
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